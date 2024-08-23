Волгоград, 23 августа, 2024, 17:40 — ИА Регнум. В исправительной колонии в Волгоградской области, в которой были захвачены заложники, начались следственные мероприятия. Об этом 23 августа сообщили в правоохранительных органах.

Global Look Press

«В настоящее время в колонии начались следственные действия, на месте происшествия работают следователи», — приводит ТАСС слова источника.

Как ранее передавало ИА Регнум, спецназ ликвидировал четырёх заключённых, захвативших заложников в ИК-19, все заложники спасены. Снайперы спецподразделений Росгвардии четырьмя точными выстрелами нейтрализовали террористов.

23 августа группа заключённых на заседании дисциплинарной комиссии в ИК-19 взяла в заложники нескольких сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Злоумышленники потребовали 2 млн долларов и вертолёт, а также возможность покинуть Россию через границу с Грузией.

Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё двое — в состоянии средней степени тяжести. Врачи проводят необходимые операции. Для оказания помощи в Суровикинский район прибыли две хирургические бригады из областного центра, одна хирургическая бригада из Калачёвской ЦРБ и три бригады скорой помощи из территориального Центра медицины катастроф. Также для эвакуации пострадавших привлекли вертолёт «Ансат».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата заложников.