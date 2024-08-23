Москва, 23 августа, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Потери украинских войск с 17 по 23 августа составили до 16 155 военных, сообщило 23 августа Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю <…> ВСУ потеряли за неделю до 4530 военнослужащих», — сообщило оборонное ведомство.

На этом направлении российские военные уничтожили 19 полевых складов боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.

За минувшую неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» украинская армия потеряла до 3090 военных, в зоне ответственности подразделений группировки войск «Запад» — до 3400 бойцов, в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» — до 3855 военнослужащих.

В период с 17 по 23 августа ВС России освободили населённые пункты Свиридоновка, Артёмово, Новгородское (Нью Йорк), Желанное и Межевое в ДНР.

Кроме того, ВСУ потеряли до 800 бойцов в зоне ответственности группировки войск «Восток» и 480 военных в зоне ответственности подразделений группировки войск «Днепр».

Российские военные за прошедшие семь дней нанесли 16 ударов по украинским военным объектам, среди них были ангары хранения ЗРК NASAMS. ВС России поразила топливные базы, снабжавшие военную технику ВСУ, районы сосредоточения резервов и пункты временной дислокации военных и иностранных наёмников.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные взяли в плен 29 украинских бойцов в период с 17 по 23 августа. Помимо этого, бойцы ВС России уничтожили за неделю фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29 и один вертолёт Ми-17 и три Ми-8.

Минобороны сообщило 23 августа, что расчёт комплекса «Искандер-М» нанёс удар по реактивной системе залпового огня MLRS украинских формирований в Николаевской области. В результате удалось уничтожить пункт управления РСЗО, транспортно-заряжающую машину, две единицы автомобильной техники сопровождения, три грузовых автомобиля с боеприпасами и склад с боекомплектом.