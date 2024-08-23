Николаев, Украина, 23 августа, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Расчёт комплекса «Искандер-М» ВС России поразил реактивную систему залпового огня (РСЗО) MLRS Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Березнеговатого Николаевской области. Об этом 23 августа сообщило Минобороны.

MOD Russia/Global Look Press

«В результате ракетного удара уничтожены: пункт управления, РСЗО MLRS, транспортно-заряжающая машина, две единицы автомобильной техники сопровождения, три грузовых автомобиля с боеприпасами и склад с боекомплектом», — заявили в ведомстве.

На кадрах объективного контроля зафиксировали взрывы, детонацию боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил о нанесении удара по месту дислокации украинского неонацистского формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Галициново в Николаевской области. По его словам, удар мог быть нанесён по складу с ракетами. Весной на склад в Галициново завезли «длинные, тонкие, тёмно-зелёные или чёрные ракеты», напоминающие американские ATACMS.

Днём ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ держат в районе Очакова в Николаевской области крупные силы, в том числе морской спецназ и британских инструкторов. Точными данными о количестве украинских войск в этом районе располагают только военные, отметил он.