Москва, 23 августа, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю уничтожили бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29 и четыре вертолёта украинской армии. Об этом 23 августа сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Global Look Press/Danil Shamkin

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, средствами противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации в течение недели уничтожены: фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также четыре вертолёта: один Ми-17 и три Ми-8 воздушных сил Украины», - сказал он.

Конашенков уточнил, что также за это время были уничтожены: противокорабельная ракета «Нептун-МД», 18 французских управляемых авиационных бомб Hammer, 87 американских реактивных снарядов HIMARS и 340 дронов, 147 из которых сбили вне зоны проведения спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 августа расчёт комплекса «Искандер-М» нанёс удар по реактивной системе залпового огня (РСЗО) MLRS украинских формирований в Николаевской области. В результате него удалось уничтожить пункт управления, собственно РСЗО, транспортно-заряжающую машину, две единицы автомобильной техники сопровождения, три грузовых автомобиля с боеприпасами и склад с боекомплектом.

Ранее в этот же день военные армии России уничтожили прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» очередной танк украинской армии в Курской области. Боевая машина ВСУ находилась на окраине одного из населённых пунктов.