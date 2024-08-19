Москва, 19 августа, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Артёмово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобождён один из крупных населённых пунктов дзержинской агломерации Артёмово», — сказал он.

Генерал добавил, что украинские войска потеряли за сутки на этом направлении более 495 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину «Казак», четыре автомобиля, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Акация», 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», 152-миллиметровую пушку «Гиацинт-Б», 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Кроме того, подразделения Южной группировки войск освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа российские военные освободили Свиридоновку, а 16 августа — Сергеевку в ДНР.

9 августа Конашенков проинформировал, что за неделю Вооружённые силы России освободили от ВСУ населённые пункты Тимофеевка, Новосёловка Первая и Весёлое в ДНР.