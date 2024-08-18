Москва, 18 августа, 2024, 13:03 — ИА Регнум. ВС России освободили Свиридоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 августа на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Свиридоновка Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

Вместе с этим ВС России нанесли поражение формированиям 47-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад украинских войск, 111-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка Донецкой Народной Республики, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 16 август ВС России освободили Сергеевку в ДНР.

9 августа сообщалось, что за неделю ВС России освободили от ВСУ населённые пункты Тимофеевка, Новосёловка Первая и Весёлое в ДНР, 2 августа — об освобождении посёлков Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское Донецкой Народной Республики.