Москва, 21 августа, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Группировка войск «Центр» Вооружённых сил России освободила населённый пункт Желанное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 августа рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобождён населённый пункт Желанное Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что армия России также нанесла удары по позициям нескольких бригад ВСУ у Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калиново, Дзержинска и Гродовки в ДНР и успешно отразила шесть попыток контратак украинских боевиков.

За сутки противник лишился на этом направлении свыше 630 бойцов, а также потерял боевую бронированную машину «Казак», 12 автомобилей, американские гаубицы М777 и М198, пушку «Гиацинт-Б», орудие Д-20, гаубицу «Мста-Б» и четыре гаубицы Д-30, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа чстало известно об освобождении российскими войсками Новгородского (украинское название Нью-Йорк) в ДНР. В Минобороны подчеркнули, что этот населённый пункт является одним из крупнейших населённых пунктов Торецкой агломерации и стратегически важным логистическим узлом.

Днём 19 августа армия России освободила населённый пункт Артёмово в ДНР. Помимо этого, подразделения Южной группировки российских войск освободили железнодорожную станцию Выемка в этом же регионе.

Перед этим, 18 августа, сталоизвестно, что российские войска освободили Свиридоновку в ДНР. ВС России также нанесли удары по украинским формированиям у Воздвиженки, Калиново, Птичьего, Новоэкономического и Долиновки.