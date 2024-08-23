Москва, 23 августа, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю взяли в плен 29 украинских военных. Об этом 23 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На линии боевого соприкосновения в течение недели сдались в плен 29 украинских военнослужащих», — сказал он.

Генерал добавил, что российские военные уничтожили за неделю фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29 и четыре вертолёта: один Ми-17 и три Ми-8.

Кроме того, сбиты противокорабельная ракета «Нептун-МД», 18 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 87 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 340 беспилотников, из которых 147 вне зоны проведения СВО.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинские боевики расстреливали мирных жителей Курской области, о чём свидетельствует множество полученных фотографий.

Алаудинов отметил, что украинских бойцов, когда они попадают в плен, выдают данные в мобильных телефонах. По его словам, там бывает столько информации, что иногда вызывает удивление, как можно такие вещи фиксировать.