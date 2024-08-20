Москва, 20 августа, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобождён один из крупнейших населённых пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское», — сказал он.

Генерал добавил, что российские военные нанесли поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 120-й бригады украинской теробороны в районах Торецка и Калиново в ДНР.

Противник потерял за сутки на этом направлении более 585 человек, три танка, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и три 122-миллиметровых гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа российские войска взяли в оперативное окружение группировку ВСУ между Торецком и Нью-Йорком. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, ВС России имеют существенные успехи по всей линии боевого соприкосновения, в особенности в районах населённых пунктов Гродовка и Новогродовка.

18 августа подразделения группировки войск «Центр» освободили Свиридоновку в ДНР. 19 августа российские военные взяли под контроль населённый пункт Артёмово, относящийся к Дзержинской агломерации.