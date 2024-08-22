Москва, 22 августа, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Группировка войск «Центр» Вооружённых сил России освободила населенный пункт Межевое в Донецкой Народной Республике. Об этом 22 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате успешных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Межевое Донецкой Народной Республики», — сказала он.

Конашенков уточнил, что военные группировки «Центр» ВС РФ нанесли удары по позициям ряда бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) около Дзержинска, Пантелеймоновки, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки в ДНР, а также отразили пять контратак противника.

За сутки украинские формирования лишились на этом направлении до 640 бойцов, а также двух боевых бронированных машин «Казак», девяти автомобилей, американской гаубицы М777, двух гаубиц Мста-Б», двух орудий Д-20, четырёх гаубиц Д-30 и орудия М119 производства США, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа армия России освободила населённый пункт Желанное в ДНР. Российские военные также нанесли удары по позициям нескольких бригад украинских формирований возле Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калиново, Дзержинска и Гродовки.

ВС РФ 20 августа освободили посёлок Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР. В Минобороны указали на то, что этот населённый пункт является одним из крупнейших населённых пунктов Торецкой агломерации и стратегически важным логистическим узлом.

Накануне, 19 августа, ВС России освободила населённый пункт Артёмово в ДНР. Также в этот день военные группировки российских войск «Юг» освободили железнодорожную станцию Выемка в этом же регионе.