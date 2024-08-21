Москва, 21 августа, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Утверждения Берлина об обмене с Москвой информацией по терактам на газопроводах «Северный поток» являются ложью. Об этом 21 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

ИА Регнум

19 августа официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер заявил, что Берлин обменивается с Москвой информацией о терактах, но не предоставляет промежуточных результатов расследования.

«Необходимо подчеркнуть, что упомянутые слова господина Фишера целиком и полностью не соответствуют действительности. Давайте просто скажем, чтобы было проще переводчикам перевести на немецкий: это ложь», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Россия настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций в соответствии с действующими регламентами, которые прописаны в антитеррористических конвенциях ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал немецкие власти дать ответы на все вопросы касательно подрыва газопроводов. Последние подробности теракта в иностранных СМИ он назвал попыткой отвести глаза от истинных исполнителей. Российский дипломат подчеркнул, что украинцы не смогли бы осуществить этот теракт без помощи США.

14 августа издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что идея взорвать «Северные потоки» появилась во время пьяной беседы старших офицеров ВСУ и бизнесменов. Тогда глава киевского режима Владимир Зеленский лично одобрил план, но потом объявил об отмене операции. Однако экс-главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа и организовал диверсию.

Диверсия произошла 26 сентября 2022 года. Были подорваны три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Позднее американский журналист Сеймур Херш опубликовал итоги собственного независимого расследования. Он отметил, что персональную ответственность за теракт несёт президент США Джо Байден, и сообщил, что глава Белого дома лично приказал уничтожить трубопроводы.