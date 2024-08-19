Берлин, 19 августа, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Берлин обменивается с Москвой информацией о теракте на «Северных потоках», но не предоставляет промежуточных результатов расследования. Об этом 19 августа заявил официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер.

kustbevakningen. se/Swedish Coast Guard

Ранее в этот же день российская сторона официально предъявила Германии претензии по расследованию подрывов «Северных потоков», заявив, что будет добиваться переговоров о выполнении Берлином его международных обязательств в области борьбы с терроризмом.

«Разумеется, мы это отвергаем (обвинения в неисполнении обязательств. — Ред.). Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной», — сказал Фишер на пресс-конференции кабмина.

Уточнять, какую именно информацию Германия передаёт России, дипломат не стал.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа министр иностранных дел Сергей Лавров призвал немецкие власти дать ответы на все вопросы касательно подрыва газопроводов. Последние подробности теракта в иностранных СМИ он назвал попыткой отвести глаза от истинных исполнителей. Российский дипломат подчеркнул, что украинцы не смогли бы осуществить этот теракт без помощи США.

В августе издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что идея взорвать «Северные потоки» появилась во время пьяной беседы старших офицеров ВСУ и бизнесменов. Тогда глава киевского режима Владимир Зеленский лично одобрил план, однако потом объявил об отмене операции. Однако экс-главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа.

Взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.