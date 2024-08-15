Вашингтон, 15 августа, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский лично одобрил план диверсии на двух газопроводах — «Северный поток» и «Северный поток — 2». Но в последний момент он пытался препятствовать теракту, когда ЦРУ уже узнало о планах Киева. Подробности сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Wolfgang Rattay/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

По словам информаторов, киевские чиновники в ходе планирования теракта намеревались использовать небольшую яхту с привлечением нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина. Якобы её присутствие должно было показывать дружеский характер круиза по морю. Финансировать подрыв должны были в том числе украинские бизнесмены. Всё обсуждалось устно, на бумаге не фиксировалось, чтобы не было улик.

Зеленский план одобрил, но о подготовке подрыва узнали в ЦРУ США. По их требованию Зеленский объявил об отмене операции, но экс-главком ВСУ Валерий Залужный не только ослушался приказа, но внёс свои коррективы в разработанный план. Отмечается, что он в единоличном порядке привлёк в диверсии бывшего офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского, добавили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, ряд немецких изданий написали 14 августа о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах. В ходе расследования уголовного дела следствие пришло к выводу, что к подрывам причастны профессиональные дайверы с Украины.

Украинка Светлана Успенская, имя которой связали с терактом, возмутилась обвинениями и намерена обратиться в суд. Об этом дайвер заявила в разговоре с ИА Регнум 14 августа.

Инструктор Федерации подводного спорта России Александр Шурубкин, который обучал дайвингу Успенскую, усомнился в том, что она участвовала в подрыве трубопроводов «Северный поток» и Северный поток — 2», пролегающих по дну Балтийского моря.

По его мнению, у неё не хватило бы квалификации для погружения на такую глубину: взрывы произошли на глубине 70–80 метров.

26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошёл подрыв трёх ниток Nord Stream — двух труб «Северного потока» и одной — «Северного потока — 2». Генпрокуратура ФРГ начала расследование. Кроме того, свои следствия организовали полиция Дании и Швеции. С Россией ни одна из этих стран сотрудничать не согласилась.