Берлин, 7 июля, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» планировался ещё до воссоединения Крыма с Россией, в 2014 году. Такую версию озвучила газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные немецких следователей.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Подобные планы, по данным издания, могла в те годы разрабатывать некая «украинская группировка». Если это будет доказано, то это может серьёзно повлиять на желание немцев поддерживать украинскую армию.

Федеральная прокуратура Германии продолжает расследование взрывов, интерес у следователей вызывает парусная яхта «Андромеда», зафрахтованная в земле Мекленбург — Передняя Померания на момент теракта. Установлено, что экипаж из шести человек находился на Украине до и после взрыва.

По данным газеты, появились новые доказательства, которые подтверждают версию, что атака на трубопроводы была совершена экипажем судна. При этом член бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что есть «опасения, что окончательный результат расследования взрывов на магистралях не будет опубликован, в том числе из соображений госбезопасности».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года были подорваны газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Из-за этого обе нитки СП и одна из двух нитей СП-2 полностью вышли из строя.

Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что к атакам на газопроводы причастны США. Он пояснил, что Вашингтон пошёл на такой шаг, поскольку опасался, что Берлин возобновит закупку российского газа через трубопроводы.

Член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Томас Крюгер заявил, что американские спецслужбы пытались помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2».

Президент России Владимир Путин в ноябре 2022 года назвал подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» очевидным терактом. Он заявил также, что теоретически во взрывах на СП были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе.