Вашингтон, 22 декабря, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Американский журналист Сеймур Херш сделал очередное заявление — США начали готовить подрыв «Северного потока» ещё за долго до начала российской спецоперации на Украине. Об этом он написал в статье для американской онлайн-платформы Substack.

По его мнению, изначально цель могла состоять в сдерживании России, но дата — сентябрь 2022 года говорит о том, что диверсию, вероятно, переориентировали против ФРГ, которую считали «слабым звеном» в коалиции поддержки Украины.

Херш считает, что США за недели до начала спецоперации команде американцев в Норвегии приказали продолжать работу и найти способ довести её до конца.

Журналист утверждает, что диверсию подготовили к концу мая, но президент США Джо Байден отложил её без объяснения причин.

«Приказ Байдена поступил в конце сентября. Три из четырёх веток трубопровода уничтожены после того, как взрывные устройства были приведены в действие посредством низкочастотного сонарного устройства», — написал Сеймур Херш.

Он также предположил, что время, которое выбрал Байден, было нацелено на канцлера Германии Олафа Шольца.

По информации разведчиков, глава Белого дома опасался, что Шольц, чьи избиратели были нерешительны в поддержке Киева, мог «дать слабину» перед приближающейся зимой и он решил, что держать свой народ в тепле, а промышленность — в процветании важнее, чем помогать Украине в борьбе с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, в странах Европы накаляется обстановка, на этот раз в связи с намерением властей Украины перекрыть «газовый кран» из России. А это значит, что европейцы неминуемо столкнутся со многими проблемами.

Киев не будет продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу. Об этом 29 октября заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов.

Заключённый в 2019 году транзитный контракт между Россией и Украиной действует до 31 декабря 2024 года. В настоящее время газ транзитом через Украину поступает в государства Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Венгрию и Австрию.

Ранее глава германской Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины как минимум привело бы к росту цен на газ. В Европе всё ещё есть ряд стран, которые получают значительные объёмы газа из России, напомнил он.