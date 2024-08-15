Нью-Йорк, США, 15 августа, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Идея взорвать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» появилась во время пьяной беседы старших офицеров ВСУ и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии, пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press Место утечки газа из газопровода «Северный поток»

По словам одного из военных, которые приводятся в материале, идея атаковать газопроводы родилась спонтанно в мае 2022 года, «из ночи крепкой пьянки и железной решимости горстки людей». Все последующие договорённости разработчики диверсии заключали в устной форме, чтобы не оставить улик, уточняет WSJ.

Журналисты газеты утверждают, что операцию финансировали бизнесмены, а курировал её высокопоставленный генерал. Более того, глава киевского режима Владимир Зеленский лично одобрил план, однако в последний момент объявил об отмене операции, когда о планах Киева узнало ЦРУ.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный не только ослушался приказа, но внёс свои коррективы в разработанный план. По данным источников издания, он в единоличном порядке привлёк к диверсии бывшего офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, написали о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошедших в сентябре 2022 года. В ходе расследования уголовного дела следствие пришло к выводу, что к подрывам причастны профессиональные водолазы с Украины.

Главный подозреваемый — дайвер Владимир Журавлёв — пытался получить гражданство РФ в начале 2000-х годов. Подельниками Журавлёва были Евгений и Светлана Успенские — супружеская пара.

Успенская возмутилась обвинениями и намерена обратиться в суд. Об этом дайвер заявила в разговоре с ИА Регнум 14 августа. Инструктор Федерации подводного спорта России Александр Шурубкин, который обучал дайвингу Успенскую, усомнился в том, что она участвовала в подрыве трубопроводов «Северный поток» и Северный поток — 2», пролегающих по дну Балтийского моря. По его мнению, у неё не хватило бы квалификации для погружения на такую глубину: взрывы произошли на глубине 70–80 метров.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» были подорваны в исключительных экономических зонах Швеции и Дании в сентябре 2022 года. Из-за этого обе нити «СП» и одна из двух нитей «СП-2» полностью вышли из строя. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что к атакам на газопроводы причастны США. Он пояснил, что Вашингтон пошёл на такой шаг, поскольку опасался, что Берлин возобновит закупку российского газа через трубопроводы.