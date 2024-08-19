Москва, 19 августа, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Германия должна ответить на все вопросы российской стороны относительно теракта на «Северных потоках», сообщил 19 августа «Известиям» глава МИД России Сергей Лавров.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

По словам министра, последние подробности подрыва «Северных потоков» в иностранных СМИ похожи на инсценировку и отвод глаз от истинных исполнителей.

«Когда требуемая России информация по «Северным потокам» официально не предоставляется, а всплывает в СМИ, это наводит на мысль об инсценировке», — заявил Лавров.

Российский дипломат подчеркнул, что украинцы не смогли бы осуществить этот теракт без помощи США. Глава МИД добавил, что вся эта операция задумана для того, чтобы увести общественное мнение в Германии и в мире от истинных исполнителей, виновников, заказчиков теракта.

Взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Западные СМИ писали, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка.

Версию о причастности частной проукраинской группировки президент России Владимир Путин назвал «полной чушью». Глава государства заявил, что теракт был совершён «на государственном уровне».

В августе издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что идея взорвать «Северные потоки» появилась во время пьяной беседы старших офицеров ВСУ и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии. Тогда глава киевского режима Владимир Зеленский лично одобрил план, однако потом объявил об отмене операции. На его решение повлияло то, что о планах Киева узнало ЦРУ, однако всё же экс-главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа.

В МИД России 19 августа заявили, что российская сторона официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрывов «Северных потоков». В ведомстве добавили, что в немецких СМИ методично пишут, что подозреваемые не связаны с каким-либо государством.