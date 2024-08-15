Вашингтон, 15 августа, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский одобрил план по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». После огласки в Центральном разведывательном управлении США он пытался отменить операцию, но на тот момент главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал приказ, сообщила 14 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

IMAGO/ABACA/Global Look Press Валерий Залужный

Первые разговоры о подрыве «Северных потоков» появились в мае 2022 года. Изначально подразумевалось использование небольшой яхты и нескольких дайверов. Профинансировать подрыв должны были при участии украинских бизнесменов. Все вопросы решались в устной форме, чтобы не было документальных улик.

Четыре высокопоставленных представителя силовых структур Украины подтвердили изданию, что на момент совершения диверсии в Киеве рассматривали газопроводы в качестве «законных целей» для своих атак.

В ЦРУ узнали о планах Зеленского и потребовали отмены операции. Глава киевского режима согласился, однако Валерий Залужный не только ослушался приказа, но и скорректировал первоначальный план. Он привлёк к организации атаки бывшего офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, написали о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошедших в сентябре 2022 года. В ходе расследования уголовного дела следствие пришло к выводу, что к подрывам причастны профессиональные водолазы с Украины.

Украинка Светлана Успенская, имя которой германские СМИ связали с терактом на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», возмутилась обвинениями и намерена обратиться в суд. Об этом дайвер заявила в разговоре с ИА Регнум 14 августа.

26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошёл подрыв трёх ниток Nord Stream — двух труб «Северного потока» и одной — «Северного потока — 2». Генпрокуратура ФРГ начала расследование. Кроме того, свои следствия организовали полиция Дании и Швеции. С Россией ни одна из этих стран сотрудничать не согласилась.