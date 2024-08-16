Симферополь, 16 августа, 2024, 17:17 — ИА Регнум. В ночь на 16 августа силы ПВО РФ отразили групповой удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту, сообщило Министерство обороны.

Максим Захаров/РИА Новости

Все ракеты были уничтожены.

«Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражён групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту», — сказано в сообщении.

В течение минувшей недели были также сбиты вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, восемь тактических ракет «Точка-У», 11 управляемых авиабомб Hammer и JDAM, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot и «Бук-М1», 70 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, а также 543 беспилотника, отметило Минобороны.

Также 17 августа Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Сергеевка в ДНР. За минувшую неделю ВС РФ нанесли 17 групповых ударов по объектам ВПК Украины. На аэродроме базирования были уничтожены истребитель Су-27 воздушных сил Украины и три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 16 августа движение по Крымскому мосту в обе стороны приостанавливалось на четыре часа. О причинах приостановки не сообщалось.

Кроме того, в Севастополе подразделения противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В течение ночи дежурными средствами ПВО над акваторией Чёрного моря были перехвачены и уничтожены пять беспилотников самолётного типа. Также российские военные поразили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.