Средства ПВО отразили удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту
Симферополь, 16 августа, 2024, 17:17 — ИА Регнум. В ночь на 16 августа силы ПВО РФ отразили групповой удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту, сообщило Министерство обороны.
Все ракеты были уничтожены.
«Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражён групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту», — сказано в сообщении.
В течение минувшей недели были также сбиты вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, восемь тактических ракет «Точка-У», 11 управляемых авиабомб Hammer и JDAM, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot и «Бук-М1», 70 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, а также 543 беспилотника, отметило Минобороны.
Также 17 августа Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Сергеевка в ДНР. За минувшую неделю ВС РФ нанесли 17 групповых ударов по объектам ВПК Украины. На аэродроме базирования были уничтожены истребитель Су-27 воздушных сил Украины и три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 16 августа движение по Крымскому мосту в обе стороны приостанавливалось на четыре часа. О причинах приостановки не сообщалось.
Кроме того, в Севастополе подразделения противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В течение ночи дежурными средствами ПВО над акваторией Чёрного моря были перехвачены и уничтожены пять беспилотников самолётного типа. Также российские военные поразили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.