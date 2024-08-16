Москва, 16 августа, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили истребитель Су-27 ВСУ и три РСЗО HIMARS, сообщил 16 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны ночью был отражён групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа Конашенков информировал, что ВС России уничтожили истребитель Су-27 Вооружённых сил Украины. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за сутки сбили вертолёт Ми-8, управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата, из них 19 вне зоны проведения специальной военный операции.

Президент России Владимир Путин 12 августа сообщил, что ВСУ испытывают драматические потери, в том числе среди боеспособных частей и подразделений. Президент добавил, что киевский режим не только совершает преступления против российского народа, но и истребляет самих украинцев.