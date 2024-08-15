В Севастополе силы ПВО отражают атаку ВСУ, над акваторией сбит БПЛА
Развожаев: в Севастополе силы ПВО отражают атаку ВСУ, над акваторией сбили БПЛА
Севастополь, 16 августа, 2024, 02:08 — ИА Регнум. В Севастополе ночью 16 августа подразделения противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Иван Шилов ИА Регнум
Обломки БПЛА
Он уточнил, что, по предварительной информации, над акваторией моря сбили один вражеский БПЛА.
Развожаев попросил население сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Как сообщало ИА Регнум, с начала спецоперации российскими силами ПВО было уничтожено свыше 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов Украины.
15 августа в Минобороны заявили, что силами ПВО в небе над Белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника. Один из них уничтожили ночью, а второй сбили в 07:15 по московскому времени.