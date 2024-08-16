Москва, 16 августа, 2024, 13:05 — ИА Регнум. ВС России освободили населённые пункт Сергеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 августа на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Вместе с этим российские войска нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны, а также отразили 20 контратак подразделений противника.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа сообщалось, что за неделю ВС России освободили от ВСУ населённые пункты Тимофеевка, Новосёловка Первая и Весёлое в ДНР, 2 августа — об освобождении посёлков Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское Донецкой Народной Республики.

12 августа в Минобороны доложили, что российские бойцы нарастили темпы наступления на донецком направлении, удерживая инициативу.

Нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область не снизило интенсивность наступления российских войск на других участках фронта, говорится в статье американской газеты The New York Times (NYT).

Президент России Владимир Путин уточнил 12 августа, что темпы продвижения ВС РФ по всему фронту увеличились в 1,5 раза.