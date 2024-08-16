Москва, 16 августа, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Ночью 16 августа киевский режим снова пытался атаковать российскую территорию с помощью беспилотников и безэкипажных катеров. Силы ПВО отразили удары, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru ПВО России

В Telegram-канале ведомства уточнили, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены пять беспилотников самолётного типа над акваторией Чёрного моря.

Также российские военные поразили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Республики Крым.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 15 августа всего за время проведения спецоперации ВС РФ уничтожили у ВСУ 638 самолётов, 279 вертолётов, более 30 тысяч беспилотников, а также 569 зенитных ракетных комплексов, 17 064 танка и других боевых бронированных машин.

Для ВСУ драматично увеличиваются потери, в том числе среди наиболее боеспособных подразделений, заявил 12 августа президент России Владимир Путин. Главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но, по сути, встали на путь истребления украинского народа, который, судя по всему, своим и не считают. Практически ежедневно в зоне СВО гибнет более 1 тыс. украинских военных.