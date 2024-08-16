Москва, 16 августа, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за минувшую неделю нанесли 17 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, аэродромной инфраструктуре и местам сборки и хранения ударных беспилотников, сообщило 16 августа Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«С 10 по 16 августа т. г. (текущего года. — Прим. ред.) Вооруж`нными Силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, аэродромной инфраструктуре и местам сборки и хранения ударных БпЛА (беспилотных летательных аппаратов. — Прим. ред.)», — сказано в сообщении.

Также поражались топливные базы, районы сосредоточения резервов, пункты дислокации националистических формирований и наёмников, сказано в сообщении.

Также 17 августа Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Сергеевка в ДНР. На волчанском и липцовском направлениях были отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Российские войска также уничтожили три самоходные огневые установки ЗРК Patriot и Бук-М1.

Кроме того, на аэродроме базирования были уничтожены истребитель Су-27 воздушных сил Украины и три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS. Средства ПВО за указанный период сбили вертолёт Ми-8 противника, а также 543 беспилотника.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа Министерство обороны сообщало, что за предыдущую неделю ВС РФ нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Поражались предприятия ОПК и объекты энергетической отрасли. В ночь на 9 августа силы Черноморского флота отразили атаку семи морских дронов по военно-морской базе Севастополь, все украинские безэкипажные катера были уничтожены.