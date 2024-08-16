Симферополь, 16 августа, 2024, 03:23 — ИА Регнум. На Крымском мосту ночью 16 августа временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ

Граждан, которые находятся на мостовом переходе и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, в Севастополе ночью 16 августа подразделения противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

С начала спецоперации российскими силами ПВО было уничтожено свыше 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов Украины.

Вооружённые силы Украины не оставят попыток разрушить Крымский мост, так как он имеет символическое значение для России, заявил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России) в интервью изданию New Voice of Ukraine.