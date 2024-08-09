Курск, 9 августа, 2024, 16:44 — ИА Регнум. На стационарном лечении находятся 55 пострадавших от ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Курской области. Среди них восемь детей, сообщил 9 августа журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.

Владимир Гердо/ТАСС

«12 человек — в тяжёлом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двоим детям», — сказал министр.

По его словам, специалисты доставили двоих детей на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, дорогу они перенесли хорошо, добавил он.

В регионе работают усиленные сводные медицинские бригады. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Мурашко.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские подразделения попытались прорвать границу России в районе Курской области. 9 августа российские военные продолжили отражать попытки ВСУ пробиться в регион. Украинские формирования за время диверсионных действий потеряли до 945 бойцов при попытках атаковать Курскую область. Также они за это время потеряли 102 единицы бронетехники, отметили в Минобороны.

Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов.

9 августа обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. Мэр Курска Игорь Куцак приостановил работу двух детских лагерей для обеспечения безопасности ребят.

Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Он подчеркнул, что украинские войска обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.