Рыльск, Курская область, 6 августа, 2024, 15:35 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотника ВСУ в Рыльском районе Курской области погиб мирный житель — водитель микроавтобуса.

Belkin Alexey/Global Look Press

Как сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, украинский коптер нанёс удар по транспортному средству возле села Нехаевка.

«Водитель машины погиб на месте. Выражаю соболезнования его родным и близким», — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа в Курской области в результате атак со стороны ВСУ погибла жительница города Суджа.

Смирнов сообщил, что ещё 13 мирных жителей получили ранения, в том числе один — в Рыльском районе. Двое пострадавших в Глушковском районе получили ранения в результате удара, нанесённого беспилотником ВСУ по автомобилю.