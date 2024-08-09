Москва, 9 августа, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) при попытках атаковать Курскую область потеряли до 945 бойцов. Об этом 9 августа на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Также украинская армия лишилась 102 единиц бронетехники, включая 12 танков, 17 бронетранспортёров, шести боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, двух самоходные огневых установок зенитного ракетного комплекса «Бук М1» и трёх орудий полевой артиллерии.

При этом только за последнее сутки потери ВСУ превысили 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники.

«В том числе четыре танка, пять бронетранспортёров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Краб» и 152-миллиметровое орудие Д-20», ― доложил представитель Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа в Минобороны заявили, что российские военные за минувшие сутки пресекали попытки подразделений ВСУ прорваться вглубь российской территории в Курской области. На этом направлении действовали подразделения группировки войск «Север» и подошедшие резервы при поддержке армейской авиации и артиллерии.

Российские силы нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Дарьино, Гоголевки, Мелового, Никольского и на западной окраине Суджи. В районе Южного ударом армейской авиации уничтожили пять бронетранспортёров «Страйкер», а в районе Мартыновки — колонну ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортёров и боевой бронированной машины «Казак».

Украинские военные 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции атаковали 300 боевиков ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня. Обе были сорваны российскими силами.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту РФ Владимиру Путину, что ВСУ задействовал для нападения до 1 тыс. бойцов. По его словам, потери украинской стороны составили 315 военных и 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.