Москва, 9 августа, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом 9 августа сообщили в МЧС России.

Пресс-служба врио губернатора Курской области

«В области установлен федеральный уровень реагирования», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В МЧС пояснили, что такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции атаковали 300 боевиков ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня. Обе были сорваны российскими силами.

Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов.

В Курской области 7 августа ввели режим чрезвычайной ситуации.

Врио замглавы Курской области Андрей Белостоцкий 8 августа сообщил, что в результате атак со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя. При этом в стационарах региона не скончался ни один раненый. По данным Минздрава РФ, в результате обстрелов в Курской области со стороны ВСУ с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей. В медучреждениях региона находятся 38 человек, в том числе пятеро детей.

Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Он подчеркнул, что украинские войска обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов. 8 августа в ходе встречи по видео-конференц-связи с с врио главы региона Алексеем Смирновым российский лидер подчеркнул, что руководству Курской области в сегодняшней трудной ситуации требуется проявить такие качества, как собранность и мужество.