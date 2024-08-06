Курская область, 6 августа, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Водитель автомобиля погиб 6 августа в результате атаки украинского беспилотника по селу Комаровка Курской области, сообщил 6 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

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«Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в этот же день в результате удара ВСУ в Рыльском районе Курской области погиб водитель микроавтобуса.

В Глушковском районе области дрон атаковал легковой автомобиль. Два мирных жителя получили ранения и были госпитализированы в районную больницу.

Минобороны проинформировало о том, что над территорией Курской области утром 6 августа дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотников ВСУ. За ночь над регионом сбили 11 украинских БПЛА. В Курске на улицах нашли обломки дронов.