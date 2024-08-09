Курск, 9 августа, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Мэр Куска Игорь Куцак приостановил работу двух детских лагерей в городе из-за введения в области режима чрезвычайной ситуации (ЧС).

Официальный сайт губернатора и правительства Курской области

«В связи с введением на территории Курской области режима чрезвычайной ситуации приостановить работу муниципальных лагерей — имени Ульяны Громовой и «Орлёнок», — написал он 9 августа в Telegram-канале.

Куцак уточнил, что отменяются заезды пятой смены, которые запланировали на 12 августа. Эти меры предпринимают для безопасности детей, подчеркнул глава города.

Как сообщало ИА Регнум, врио губернатора региона Алексей Смирнов ввёл режим ЧС в регионе 7 августа для ликвидации последствий захода в приграничные регионы украинских сил. Он подчеркнул, что постоянно держит связь с силовыми ведомствами и федеральным центром.

МЧС России 9 августа объявило в Курской области режим ЧС федерального характера. Соответствующее решение во время внеочередного заседания приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

ВСУ начали пытаться прорваться в Курскую область 6 августа. Начальник Генштаба Вооружённых сил Валерий Герасимов на следующий день во время доклада президенту Владимиру Путину об обстановке в регионе подчеркнул, что российские бойцы разобьют силы противника и выйдут на границу.

Минобороны 9 августа сообщило, что ВСУ в ходе атак на Курскую область потеряли до 945 боевиков, а также 102 единицы техники. За последние сутки украинские войска лишились в этом районе 280 военных и 27 единиц техники.

Российская армия продолжает уничтожать противника в Суджанском районе Курской области и наращивает силы в регионе. В том числе к месту боёв решено перебросить РСЗО БМ-21 «Град», артиллерийские орудия, танки и тяжёлую гусеничную технику.