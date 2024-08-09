Москва, 9 августа, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки пресекали попытки подразделений ВСУ прорваться вглубь российской территории в Курской области, сообщил на брифинге 9 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

«В течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории», — говорится в сообщении ведомства.

Конашенков уточнил, что суточные потери ВСУ при попытках атаковать Курскую область составили до 945 бойцов. В ведомстве также сообщили, что российская авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ на территории Сумской области.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские формирования предприняли попытки пробиться на территорию России в районе Курской области. На следующий день Министерство обороны проинформировало о том, что российские силы не дали противнику продвинуться вглубь территории страны.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что ВСУ задействовали для нападения на Курскую область до 1 тыс. бойцов. По его словам, потери противника составили 315 военных и 54 единицы бронетехники. Российский лидер назвал атаку ВСУ масштабной провокацией.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество решительно осудить преступные атаки киевского режима на российскую территорию.