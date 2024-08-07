Москва, 7 августа, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область является масштабной провокацией Киева. Об этом 7 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова Последствия обстрела города Суджи Курской области

«Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи», — сказал президент в начале совещания.

Глава государства сообщил, что после совещания заслушает доклады руководителей силовых ведомств — Минобороны, Генштаба, ФСБ.

Путин рассказал, что по итогам разговора с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым дал поручения ряду гражданских ведомств по оказанию помощи жителям региона. Он также попросил правительство безотлагательно этим заняться, а координировать работу поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Первую попытку отбили пограничники ФСБ и бойцы Вооружённых сил России. Минобороны РФ сообщило, что украинские военные задействовали 300 боевиков, 11 танков и более 20 бронемашин.

Вечером того же дня украинские формирования предприняли вторую попытку прорыва. Российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по технике украинских войск в Сумской области, после чего диверсанты ВСУ отступили. В Минобороны уточнили, что ВСУ потеряли до 260 бойцов.

Смирнов после разговора с Путиным сообщил, что президент пообещал оказать всестороннюю поддержку Курской области. Он добавил, что из Москвы прибыла бригада из 16 высококвалифицированных медиков, региону выделили несколько дополнительных машин скорой помощи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа назвала атаку ВСУ очередным террористическим актом со стороны киевского режима.