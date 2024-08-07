Москва, 7 августа, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Сообщения о сотрудничестве бывшего первого заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова со следствием не соответствуют действительности. Об этом 7 августа заявил журналистам его адвокат Денис Балуев.

РИА Новости/Максим Блинов

«Это всё бред», — сказал он, отвечая на вопрос о том, насколько достоверны сообщения СМИ о сотрудничестве Иванова со следствием.

Как ранее передавало ИА Регнум, Басманный суд Москвы 20 июня продлил срок содержания Иванова под стражей до 23 сентября. В суде отметили, что следствие представило достаточно доказательств для продления ареста Иванова. При этом защита просила заменить меру пресечения на домашний арест, сославшись на его положительные характеристики с места службы.

Мосгорсуд 7 августа признал законным продление срока ареста Иванова до 23 сентября. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений, жалоба защиты — без удовлетворения.

Иванова задержали 23 апреля. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и заключили под стражу. Свою вину он не признал и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

21 июля по делу Иванова появились данные из налоговой, госконтракты и прочие документы, подтверждающие его причастность к получению взятки в особо крупном размере.