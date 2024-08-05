Москва, 5 августа, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Экс-заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов попросил отпустить его из СИЗО, сославшись на положительные характеристики с места службы. В материалах дела указано, что просьба поступила от него самого и адвокатов.

Артем Геодакян/ТАСС

«Иванов и его защита просили суд избрать более мягкую меру пресечения, указав, что он исключительно положительно характеризуется», — процитировали документ «Известия».

В качестве аргументов для смягчения меры пресечения также привели наличие государственных наград, благодарностей и участие в боевых действиях.

Своё прошение Иванов обосновал и тем, что имеет постоянное место жительства, прочные социальные связи и малолетних детей на иждивении. Генерал подчеркнул, что не намерен скрываться или препятствовать следствию.

Обвиняемый также указал, что доводы следствия голословны и необоснованны, а его причастность к получению взятки якобы не подтверждается имеющимися материалами уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля 2024 года. Суд арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам генерал, обвиняемый в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей, считает свои действия итогом гражданско-правовых отношений, говорится в официальных судебных документах. Защита утверждает, что его действия не носили криминального характера.

4 августа стало известно, что следователи и судьи получили показания свидетелей по делу Иванова и бизнесмена Сергея Бородина о получении крупной взятки. Они и другие материалы дела подтверждают инкриминируемое экс-замглавы Минобороны преступление, отмечалось в судебных документах.