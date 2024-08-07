Москва, 7 августа, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Продление до 23 сентября срока ареста бывшего первого заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, признано законным. Такое решение 7 августа принял Московский городской суд, сообщает Lenta.ru.

Илья Питалев/РИА Новости Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов

Таким образом, постановление суда первой инстанции оставлено без изменений, жалоба защиты — без удовлетворения. Также суд признал законным продление ареста второму фигуранту дела — Сергею Бородину.

Обвиняемые участвовали в заседании по видеосвязи из СИЗО.

Как передавало ИА Регнум, Басманный суд Москвы 20 июня продлил срок содержания Иванова под стражей до 23 сентября. В суде отметили, что следствие представило достаточно доказательств для продления ареста Иванова. При этом защита просила заменить меру пресечения на домашний арест, сославшись на его положительные характеристики с места службы.

Иванова задержали 23 апреля. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и заключили под стражу. 24 апреля фигуранта уголовного дела отстранили от должности замглавы Минобороны.

Иванов, обвиняемый в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей, свою вину отрицает, он отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Защита утверждает, что его действия не носили криминального характера.

21 июля по делу Иванова появились данные из налоговой, госконтракты и прочие документы, подтверждающие его причастность к получению взятки в особо крупном размере.