Москва, 6 августа, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать влияние на российский рынок льготной семейной ипотеки. Список поручений во вторник, 6 августа, опубликовал сайт Кремля.

Belkin Alexey/Global Look Press

Поручение по льготной ипотеке было направлено правительству и Банку России. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Необходимо установить влияние льготной семейной ипотеки на объёмы ипотечного кредитования. При необходимости правительство и ЦБ должны представить предложения по изменению условий этой программы.

Результаты необходимо представить президенту до 1 декабря.

Путин 30 марта поручил продлить до 2030 года семейную ипотеку, предусматривающую кредитование по ставке до 6% годовых для семей с детьми. Минфин 10 июля сообщил, что действие программы продлено.

Для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос составляет 20%.

Оформить кредит по этой программе могут семьи с ребёнком в возрасте до шести лет включительно, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми и семьи, в которых воспитывается ребёнок с инвалидностью.