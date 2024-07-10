Москва, 10 июля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. «Семейная ипотека» со ставкой 6% продлена до 2030 года по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.

Кроме того, заёмщик может оформить кредит на более крупную сумму — до 30 млн рублей в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн рублей в остальных регионах. В этом случае будет действовать рыночная процентная ставка в той части кредита, которая превысила установленный лимит.

В Минфине также сообщили, что первоначальный взнос по программе — 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит.

В министерстве добавили, что семьи, в которых есть ребёнок-инвалид, могут взять «Семейную ипотеку» вне зависимости от его возраста. Семьи с двумя детьми, проживающие в малых городах или в регионах с низким объёмом строительства, также воспользоваться программой.

Как передавало ИА Регнум, в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря 2023 года Путин заявил, что льготную программу «Семейная ипотека» в России следует продлить.

29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин заявил, что действие семейной ипотеки продлевается до 2030 года. Президент поручил уделить особое внимание семьям с детьми до шести лет включительно. Он подчеркнул, что для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%.

7 июня Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах, предоставив доступ к ней семьям вне зависимости от возраста их детей.