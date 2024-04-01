Москва, 1 апреля, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года, следует из перечня поручений по реализации оглашённого 29 февраля послания Федеральному Собранию.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря Путин заявил, что льготную программу «Семейная ипотека» в России следует продлить. Глава государства тогда также призвал распространить льготную ипотеку на вторичное жильё в новых регионах.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 22 марта сообщила, что Банк России выступает за завершение программ льготной ипотеки на новостройки этим летом. Так, безадресная льготная ипотека прекратит своё действие в июле 2024 года, но адресная, в том числе семейная, останется.