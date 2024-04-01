Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года
Москва, 1 апреля, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года, следует из перечня поручений по реализации оглашённого 29 февраля послания Федеральному Собранию.
«Продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей», — говорится в документе.
Как сообщало ИА Регнум, в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря Путин заявил, что льготную программу «Семейная ипотека» в России следует продлить. Глава государства тогда также призвал распространить льготную ипотеку на вторичное жильё в новых регионах.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 22 марта сообщила, что Банк России выступает за завершение программ льготной ипотеки на новостройки этим летом. Так, безадресная льготная ипотека прекратит своё действие в июле 2024 года, но адресная, в том числе семейная, останется.