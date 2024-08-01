Советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил о готовности Украины к мирным переговорам с Россией, обозначив «условия». По его словам, диалог должен опираться «на международное право как концепцию». Причём, судя по цитате издания «Страна», главным в этой концепции Подоляк считает «территориальную целостность и суверенитет государства». Таким известием ознаменован новый, 888-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Михаил Подоляк

О том, что Россия восемь лет придумывала способы спасения целостности Украины, предложив формулу минских договорённостей, заявляла накануне, 30 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, если бы Киев отказался от американских обещаний блицкрига, то Украина была бы цельной — только без Крыма и с вечной гуманитарной помощью.

Киев использует заявления о мирных переговорах с Москвой, чтобы получить передышку в военных действиях, отмечал 28 июля помощник президента России Николай Патрушев. Он напомнил о введённом Владимиром Зеленским запрете на переговоры с Россией на законодательном уровне.

Тем временем непосредственно в зоне СВО бойцы штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады Южного военного округа в ходе освобождения населенного пункта Прогресс под Авдеевкой взяли в плен двух украинских военных, один из которых оказался офицером. Как сообщил «РИА Новости» боец отряда с позывным Маяк, пленных изначально было трое, но третьего спасти не удалось — его взорвал свой же дрон-камикадзе.

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