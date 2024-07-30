Киев, 30 июля, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Украина готова к переговорам с Россией, но только на основе международного права, заявил советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию», — привели 30 июля его слова в Telegram-канале издания «Страна. ua»

Подоляк добавил, что главным из этой концепции является территориальная целостность и суверенитет государства.

Как сообщало ИА Регнум, несколько дней назад Михаил Подоляк в интервью агентству Associated Press выступал против потенциального мирного соглашения с Россией. При этом он допускал, что соответствующий договор может привести к заморозке конфликта на какое-то время. Кроме того, возможное соглашение с Россией Подоляк назвал «сделкой с дьяволом».

Киев невозможно склонить к мирным переговорам, поэтому никто не станет этого делать, и украинские власти примут решение по этому вопросу самостоятельно, утверждал 24 июля по итогам визита в Китай украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 июля заявил об открытости и готовности Москвы к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Он обратил внимание на то, что Киев делает «очень разные заявления» и окончательного понимания на этот счёт у Москвы пока нет. Песков напомнил о таких обстоятельствах, как нелегитимность главы киевского режима Владимира Зеленского и его запрет на законодательном уровне к диалогу с Москвой.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия, которые должен выполнить Киев, чтобы Москва начала переговоры по урегулированию ситуации на Украине. ВСУ должны покинуть Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, Киев должен официально отказаться от планов войти в НАТО.