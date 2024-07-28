Москва, 28 июля, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Киев использует заявления о мирных переговорах с Москвой, чтобы получить передышку в военных действиях. Об этом заявил 28 июля помощник президента России Николай Патрушев.

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Он напомнил о введённом главой киевского режима Владимиром Зеленским запрете на переговоры с Россией на законодательном уровне. Также Патрушев отметил, что тем временем у российских военных на фронте наблюдается преимущество.

«Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления именно имеют тактический характер», — заявил Патрушев.

В действительности никаких действий для начала мирных переговоров киевский режим не предпринимает, подчеркнул помощник президента.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин назвал условия, на которых Москва начнёт переговоры с украинской стороной об урегулировании украинского конфликта. Для этого Вооруженные силы Украины должны покинуть территорию Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Киев также должен дать письменные гарантии своего отказала от планов когда-либо вступить в НАТО.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кублеба ранее сделал два заявления о переговорах: 24 июля в Китае он объявил, что Киев готов к переговорам, а на следующий день — что склонить Украину к переговорам никто не может. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что западные хозяева киевского режима разрешат Украине переговоры.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 июля назвал заявления из Киева о переговорах противоречивыми и сообщил, что не слушает их.