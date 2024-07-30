Москва, 30 июля, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский променял единство страны на обещание США быть «покорителем» России и зеркальце с порошком, заявила 30 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Таким образом она прокомментировала слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что Украина якобы сейчас находится в лучшем положении для переговоров.

Захарова подчеркнула, что восемь лет Россия придумывала способы спасения целостности Украины, предложив формулу Минских договорённостей, согласно которой единство страны обеспечивалось бы вопреки существовавшим внутренним и внешним противоречиям.

«Уникальное, по-настоящему козырное положение Зеленский променял на обещание Запада сделать его покорителем России и зеркальце. С порошком. С каждым упущенным шансом Украина ухудшала свои переговорные позиции и утрачивала остатки территории», — написала она.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также отметила, что в лучшем положении Украина находилась восемь лет: с 2014 по 2022 годы. Если бы Киев отказался от американских обещаний блицкрига, добавила Захарова, то Украина была бы цельной — только без Крыма и с вечной гуманитарной помощью.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Александр Стубб заявил, что приближается подходящий момент, когда необходимо начать переговоры по установлению мира на Украине. При этом потенциальное начало переговорного процесса «не означает, что Украина пойдёт на уступки», уточнил он.

21 июля возможность переговоров с российским руководством допустил и Владимир Зеленский. При этом он не исключил вероятности того, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года и по её итогам Киев не вернёт часть территорий, находившихся под его контролем до 2014 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявлял о готовности Киева к переговорам. Позже в украинском МИД разъяснили, что Кулеба говорил о переговорах, возможных «на определённом этапе» и при определённых условиях, которых со стороны России пока якобы не наблюдается.

В июне президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.