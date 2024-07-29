Москва, 29 июля, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала восхищение мэра Парижа Анн Идальго церемонией открытия Олимпийских игр (ОИ) с последствиями купания Идальго в Сене.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Она же в Сене искупалась — видимо, не без последствий», — написала дипломат в Telegram-канале.

До этого Захарова отметила, что глумление над святым для христиан сюжетом стало апофеозом церемонии открытия ОИ. В Греции этот эпизод также назвали «крахом цивилизации».

Как передавало ИА Регнум, церемония открытия Олимпийских игр прошла в Париже 26 июля. Открытие Олимпиады подверглось сильной критике по всему миру. Так, американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

Позднее Организационный комитет Олимпийских игр принёс извинения перед теми, кого задели сцены, продемонстрированные во время церемонии открытия Олимпиады. Директор по коммуникациям оргкомитета Анн Дешам заявила, что у организаторов якобы не было намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. Она заявила, что режиссёр церемонии Тома Жолли хотел «отпраздновать толерантность общества».

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что церемония открытия Олимпиады в Париже была жалким зрелищем. Медведев добавил, что Франция под руководством президента Эммануэля Макрона «деградировала до уровня продажной девки», которая кривляется «под улюлюканье спятившей безбожной толпы».

Политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот в разговоре с ИА Регнум отметил, что открытие Олимпийских игр в Париже стало символом отказа от гуманизма, высших целей и достижений человечества.

17 июля Идальго искупалась в Сене, чтобы таким образом подтвердить экологическую безопасность вод для участников Олимпийских игр в Париже. Пользователи соцсетей обратили внимание, что для купания в реке мэру потребовался защитный костюм.

1 июня СМИ сообщили, что из-за неисправности систем на насосной станции около 50 млн литров сточных вод попали в Сену. Сточные воды сливались в реку без всякой очистки, так как выявить неисправность насосов удалось не сразу.

Купание в реке Сене было запрещено ещё в 1923 году в связи с ухудшившимся качеством воды. В августе 2023 года из-за сомнений в качестве её вод были отменены тестовые соревнования по плаванию, которые должны были пройти в рамках подготовки к ОИ.