Москва, 28 июля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Церемония открытия Олимпиады в Париже была жалким зрелищем. Об этом 28 июля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Cameron Spencer/XinHua/Global Look Press

«Про Олимпиаду в Париже даже не хочу ничего говорить — жалкое зрелище. Вспомните Олимпиаду в Сочи или чемпионат мира по футболу, с блеском проведённые в нашей стране», — сказал он.

Медведев добавил, что Франция под руководством президента Эммануэля Макрона «деградировала до уровня продажной девки», которая кривляется «под улюлюканье спятившей безбожной толпы».

«Такой позор!» — заключил он, призвав отключать телевизоры и не следить за этим фрик-шоу в интернете.

Как сообщало ИА Регнум, презентация церемонии открытия летней Олимпиады в Париже подверглась критике по всему миру. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что некоторые моменты, вошедшие в программу церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, вызывают отвращение. Он отметил, что Международный олимпийский комитет, согласовав такую программу презентации, пошёл по «опасному пути».

Вице-премьер Сербии Александр Вулин сравнил открытие Олимпиады в Париже и Игр БРИКС в Казани. По его словам, если какое-либо событие может объяснить разницу между цивилизациями нового Запада и нового Востока и причину их столкновения, то это указанные презентации. А американская телекоммуникационная компания отказалась от дальнейшего сотрудничества с организаторами Олимпиады из-за пародии шоу трансвеститов на картину «Тайная вечеря».

Сама церемония открытия отметилась несколькими казусными ситуациями. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония прошла с масштабным провалом. В частности, дипломат указала на транспортный коллапс, который поразил Париж в день открытия Игр-2024, крыс, наводнивших улицы французской столицы, а также глумление над святым для христиан сюжетом «Тайная вечеря», которое, по её словам, стало апофеозом церемонии.