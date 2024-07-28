Париж, 28 июля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Организационный комитет летних Олимпийских игр в Париже принёс извинения перед теми, кого задели отдельные сцены, продемонстрированные во время церемонии открытия Олимпиады. Об этом 28 июля на брифинге заявила директор по коммуникациям оргкомитета Анн Дескамп.

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«Конечно, не было никакого намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. <…> Если кого-то это оскорбило, нам жаль», — заявила она.

По словам Дескамп, оргкомитет Олимпиады и режиссёр Тома Жолли не хотели никого оскорбить. По её словам, напротив, Жолли хотел отпраздновать толерантность общества, и, судя по цифрам аудитории, эту цель удалось достичь.

Как сообщало ИА Регнум, во время церемонии открытия Олимпиады в Париже произошло несколько казусов, вызвавших негативную реакцию зрителей. В частности, американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, которую продемонстрировали на открытии Игр. В Греции церемонию открытия Олимпийских игр назвали «крахом цивилизации».

Государственный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала 27 июля, что видела лишь отрывки церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. По её словам, для российских зрителей это выступление «выглядело безобразно».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала церемонию открытия Игр в Париже масштабным провалом. Дипломат призналась, что не собиралась смотреть открытие Олимпиады, но, увидев фото, не могла поверить, что это не дипфейк.