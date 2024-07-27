В Греции церемонию открытия Олимпиады-2024 назвали «крахом цивилизации»
Париж, 27 июля, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Церемония открытия летней Олимпиады в Париже вызвала бурную реакцию у зрителей. Представленные в ходе презентации эпизоды показали крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе, такое мнение обнародовали 26 июля авторы статьи, опубликованной на греческом портале pronews. gr.
«Бурную реакцию вызвало присутствие на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года трансвеститов, которые выдавали себя за… Иисуса Христа и его учеников на Тайной вечере!» — подчёркивается в материале.
Депутат Европарламента Марион Марешаль Ле Пен, племянница лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, в соцсети X (бывший Twitter) возмутилась данным представлением. Она рассказала, что решила посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр вместе с детьми, которым было трудно оценить несколько удачных эпизодов в общей массе не самых этичных моментов.
Депутат охарактеризовала презентацию как отчаянную попытку превознести ценности спорта и красоту Франции в период грубой пропаганды woke-культуры (культура пробуждения).
Как сообщало ИА Регнум, во время церемонии открытия Олимпиады произошло несколько казусов. Так, олимпийский флаг в перевёрнутом виде установили на флагшток и подняли в таком же положении. После этого знамя сразу спустили и вернули в правильное положение.
При прохождении лодки со сборной Южной Кореи по Сене южнокорейских спортсменов перепутали с командой КНДР. При этом ошибки при прохождении лодки с северокорейскими спортсменами не было.
Журналист Роб Харрис 26 июля сообщил о внезапной отмене пресс-конференции перед церемонией открытия Игр. Он рассказал, что руководство организационного комитета не объяснило причины такого решения.
Российским и белорусским спортсменам разрешили участвовать в Олимпиаде-2024 только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Такое решение принял в декабре 2023 года Международный олимпийский комитет.