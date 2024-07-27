Париж, 27 июля, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Церемония открытия летней Олимпиады в Париже вызвала бурную реакцию у зрителей. Представленные в ходе презентации эпизоды показали крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе, такое мнение обнародовали 26 июля авторы статьи, опубликованной на греческом портале pronews. gr.

Gao Jing Source/Global Look Press

«Бурную реакцию вызвало присутствие на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года трансвеститов, которые выдавали себя за… Иисуса Христа и его учеников на Тайной вечере!» — подчёркивается в материале.

Депутат Европарламента Марион Марешаль Ле Пен, племянница лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, в соцсети X (бывший Twitter) возмутилась данным представлением. Она рассказала, что решила посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр вместе с детьми, которым было трудно оценить несколько удачных эпизодов в общей массе не самых этичных моментов.

Депутат охарактеризовала презентацию как отчаянную попытку превознести ценности спорта и красоту Франции в период грубой пропаганды woke-культуры (культура пробуждения).

Как сообщало ИА Регнум, во время церемонии открытия Олимпиады произошло несколько казусов. Так, олимпийский флаг в перевёрнутом виде установили на флагшток и подняли в таком же положении. После этого знамя сразу спустили и вернули в правильное положение.

При прохождении лодки со сборной Южной Кореи по Сене южнокорейских спортсменов перепутали с командой КНДР. При этом ошибки при прохождении лодки с северокорейскими спортсменами не было.

Журналист Роб Харрис 26 июля сообщил о внезапной отмене пресс-конференции перед церемонией открытия Игр. Он рассказал, что руководство организационного комитета не объяснило причины такого решения.

Российским и белорусским спортсменам разрешили участвовать в Олимпиаде-2024 только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Такое решение принял в декабре 2023 года Международный олимпийский комитет.