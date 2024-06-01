Париж, 1 июня, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Около 50 млн литров сточных вод попали в протекающую через Париж реку Сену из-за неисправности систем на насосной станции. Об этом 1 июня сообщает телеканал CNEWS.

Global Look Press

Уточняется, что сточные воды сливались в Сену без всякой очистки в течение нескольких недель в мае. Жалобы на поступающую в Сену зловонную жижу начали поступать властям от жителей коммуны Конфлан-Сент-Онорин. Поломка насосов произошла на станции в департаменте Ивелин к западу от Парижа, но выявили неисправность не сразу, и всё это время сточные воды продолжали поступать в Сену.

«Мы подали жалобу против неустановленных лиц в связи с загрязнением, которое было вызвано этим сливом воды. В настоящее время ситуация находится под контролем благодаря насосам подъемной станции, временно установленным в Ле-Пуантиль», — написал мэр коммуны Конфлан-Сент-Онорин Лоран Бросс в соцсети X (ранее Twitter).

Причина поломки насосов устанавливается. Предполагается, что они могли забиться бытовыми отходами.

Специалисты неправительственной организации Surfrider, которые уже восемь месяцев подряд постоянно берут пробы воды в Сене раз в две недели, в конце мая сообщили о повышенном содержании в реке болезнетворных фекальных бактерий. Уточняется, что концентрация только кишечной палочки (Escherichia coli) была вдвое выше допустимого предела. Купаться в такой воде не рекомендуется, человеку грозит заболевание конъюктивитом, гастроэнтеритом, а также заражение стафилококками.

Экологи подтвердили, что качество воды в Сене не соответствует нормам, рекомендуемым для купания. В ответ президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о готовности искупаться в Сене перед началом летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже состоится на реке Сене. Как заявили в оргкомитете, это будет самая зрелищная и доступная церемония открытия в истории Олимпийских игр. На реке планируют организовать парад из 160 лодок, которые будут перевозить делегации стран — участниц ОИ.