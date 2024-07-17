Париж, 17 июля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Мэр Парижа Анн Идальго 17 июля искупалась в реке Сена. Ранее Идальго заявляла, что таким образом намерена подтвердить экологическую безопасность водоёма для участников Олимпийских игр.

Gao Jing/Global Look Press Мэр Парижа Анн Идальго

Мероприятие прошло в присутствии нескольких сотен журналистов. Идальго купалась в гидрокостюме, который защищает тело от водной среды.

Купание в Сене было запрещено ещё в 1923 году из-за ухудшившегося качества воды. В августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию в этой реке из-за сомнений в качестве её вод.

Как передавало ИА Регнум, 1 июня французские СМИ сообщили, что из-за неисправности систем на насосной станции в Сену попали примерно 50 млн литров сточных вод. Они сливались в реку в течение нескольких недель в мае. На плохой запах от Сены пожаловались жители коммуны Конфлан-Сент-Онорин.

Специалисты неправительственной организации Surfrider заявили о повышенном содержании болезнетворных фекальных бактерий в реке. В свою очередь экологи отметили, что качество воды в Сене не соответствует рекомендуемым для купания нормам.

После этого президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что готов искупаться в Сене перед началом Олимпиады. 13 июля министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, также в гидрокостюме, искупалась в Сене, чтобы подтвердить пригодность реки к проведению соревнований по плаванию.

Олимпийские игры в Париже откроются 26 июля. Церемония состоится в акватории Сены. На реке планируют организовать парад из 160 лодок, которые будут перевозить делегации стран — участниц Олимпиады.