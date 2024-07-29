Москва, 29 июля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Открытие Олимпийских игр (ОИ) — 2024 в Париже стало символом отказа от гуманизма, высших целей и достижений человечества. Такое мнение 29 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот, комментируя решение вице-премьера Словакии Томаша Тараба не участвовать в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

Кадр из видео

Тараба заявил, что эта Олимпиада для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка, злоупотребившего красотой спорта и сделавшего из этого политический театр.

Кот отметил, что заявление Тарабы можно полностью поддержать. У огромной части человечества, особенно у христиан, после шабаша на открытии Олимпиады, устроенного французами и силами глобализма, есть долг — не иметь отношения к этому, уточнил политолог.

«На открытии Олимпиады было продемонстрировано торжество глобализма с антихристианскими и гомосексуальными тенденциями. Это стало закрытием человечества, здравого смысла и торжества гуманизма. Олимпийское движение умерло и видно его разложение. МОК и Запад под предлогом торжества свободы фактически уничтожают главные устои, когда мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина. Сейчас у всей здравомыслящей части человечества есть возможность объединиться через отношение к подобным содомским выходкам. Россия является бастионом традиционных ценностей и должна стать примером для других стран, которые не приемлют содомию и глобализм», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в России в 2025 году запланированы Игры дружбы, которые будут грандиозными. Нужно делать свои соревнования, не зависящие от МОК. Спорт высоких достижений — это не только МОК, есть масса других площадок, где можно оставаться достойным спортсменом и добиваться результата, уверен Кот.

Как передавало ИА Регнум, церемония открытия Олимпийских игр прошла в Париже 26 июля. Открытие Олимпиады подверглось сильной критике по всему миру из-за ряда казусов. Так, американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что глумление над святым для христиан сюжетом стало апофеозом церемонии. В Греции этот эпизод также назвали «крахом цивилизации».

Позднее Организационный комитет Олимпийских игр принёс извинения перед теми, кого задели отдельные сцены, продемонстрированные во время церемонии открытия Олимпиады. Директор по коммуникациям оргкомитета Анн Дешам пояснила, что не было никакого намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. Она добавила, что режиссёр Тома Жолли хотел отпраздновать толерантность общества.

Международный олимпийский комитет удалил с официальных ресурсов организации видео с подборкой лучших моментов церемонии открытия Олимпийских игр — 2024. Ролик стал недоступен для просмотра с вечера 27 июля на YouTube-канале Olympics и на сайте организационного комитета Игр-2024. Дешам объяснила это геоблокировкой.

Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что верить в извинения организаторов церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже, которая вызвала бурю негативной реакции, невозможно. Сенатор уверен, что организаторы только притворяются, что ничего не понимают. Он почеркнул, что на мероприятии всё было продумано до мелких деталей и агрессия против христианства и его ценностей была осознанной, намеренной и целенаправленной.

Болельщики освистали осуждённого за педофилию пляжного волейболиста сборной Нидерландов Стивена ван де Вельде во время представления участников матча.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что церемония открытия Олимпиады в Париже была жалким зрелищем. Медведев добавил, что Франция под руководством президента Эммануэля Макрона «деградировала до уровня продажной девки», которая кривляется «под улюлюканье спятившей безбожной толпы».